On en sait plus sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Que d’efforts pour que cette Maison Blanche soit aussi bordélique que celle de Washington ! À quelques jours du Clásico face au Barça, le Real Madrid traverse une belle crise en interne . Alors que Marca a lâché une petite bombe ce jeudi après-midi et révélé qu’une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a éclaté à l’entraînement du jour, RMC Sport est allé plus loin et a livré quelques détails de cette baston .

Valverde se serait ouvert le crâne

Selon le média français, qui a évoqué un véritable « chaos » , la situation avait déjà dégénéré ce mercredi, soit la veille de l’incident. Visiblement rancunier, Federico Valverde a adressé une balayette à Tchouaméni à l’entraînement ce jeudi . Malgré la volonté du coach Arbeloa de calmer le jeu, la tension n’est jamais retombée.…

VM pour SOFOOT.com