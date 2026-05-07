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On en sait plus sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 18:19

On en sait plus sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

On en sait plus sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Que d’efforts pour que cette Maison Blanche soit aussi bordélique que celle de Washington ! À quelques jours du Clásico face au Barça, le Real Madrid traverse une belle crise en interne . Alors que Marca a lâché une petite bombe ce jeudi après-midi et révélé qu’une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a éclaté à l’entraînement du jour, RMC Sport est allé plus loin et a livré quelques détails de cette baston .

Valverde se serait ouvert le crâne

Selon le média français, qui a évoqué un véritable « chaos » , la situation avait déjà dégénéré ce mercredi, soit la veille de l’incident. Visiblement rancunier, Federico Valverde a adressé une balayette à Tchouaméni à l’entraînement ce jeudi . Malgré la volonté du coach Arbeloa de calmer le jeu, la tension n’est jamais retombée.…

VM pour SOFOOT.com

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