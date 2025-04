information fournie par So Foot • 17/04/2025 à 15:27

PSG-Arsenal sera une demi-finale de Ligue des champions très particulière

Un vent de fraîcheur pour la grande finale à Munich.

On ressent une certaine excitation, alors que le dernier carré de Ligue des champions pointe le bout de son nez. Alors que quatre pays seront représentés, une des deux affiches aura un caractère plus qu’original. S’ils se sont déjà rencontrés lors de la phase de ligue, l’affrontement entre Paris et Arsenal équivaut à une demi-finale entre deux clubs n’ayant jamais remporté le trophée dans leur histoire .…

MP pour SOFOOT.com