PSG - Arsenal : prends vite ta place pour la double soirée So Foot !
On ne change pas un dispositif qui gagne !
So Foot, le Mazette et le Sacré présentent en back to back la projection de la finale de la Ligue des Champions PSG – Arsenal . Mais pas que. Car à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A venir une voire deux autres soirées et/ou lieux de projections… pour la conclusion de cette saison de foot en club, le samedi 30 mai à 18h. …
Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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