PSG - Arsenal : prends vite ta place pour la double soirée So Foot !

PSG - Arsenal : prends vite ta place pour la double soirée So Foot !

On ne change pas un dispositif qui gagne !

So Foot, le Mazette et le Sacré présentent en back to back la projection de la finale de la Ligue des Champions PSG – Arsenal . Mais pas que. Car à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A venir une voire deux autres soirées et/ou lieux de projections… pour la conclusion de cette saison de foot en club, le samedi 30 mai à 18h. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com