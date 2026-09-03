 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG : à elles de se remettre à rêver
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 12:59
Ajouter Boursorama à vos sources

PSG : à elles de se remettre à rêver

PSG : à elles de se remettre à rêver

Après un exercice 2025-2026 à oublier, où le palmarès parisien est resté vierge et un parcours chaotique en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut faire table rase de ses démons et se réaffirmer comme l'une des meilleures écuries du pays. En a-t-il seulement les moyens avec un mercato peu fourni dans le sens des arrivées et loin d'être achevé du côté des départs ? Tour d'horizon.

La pression est retombée d’un cran dans les rangs parisiens mercredi soir au Campus PSG lorsque l’arbitre de la rencontre, Emanuela Rusta a donné les trois coups de sifflets finaux. Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Parisiennes, pourtant en supériorité numérique, mais qui ont eu besoin de trente minutes supplémentaires pour retrouver de nouveau la Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort (5-1), gros bonnet européen au mitan des années 2010, quelque peu déclassé ces dernières années. De quoi faire renaître des ambitions aussi bien sur la scène nationale que continentale pour les protégées de Paulo César.

Un discours ambitieux

« Je ne me voyais absolument pas ne pas faire la Ligue des champions cette année, les filles également », a lancé d’emblée Sakina Karchaoui à l’issue du barrage retour face à l’Eintracht. Si la capitaine parisienne n’a pas souhaité parler d’objectif de performance, Paulo César en a donné un clair : « Faire mieux que la saison dernière ». En même temps, difficile d’envisager de faire moins bien. Après une campagne de Ligue des champions catastrophique, achevée à l’avant-dernière place de la phase de ligue pour un bilan de quatre défaites et deux matchs nuls, les résultats en championnat n’ont pas été glorieux. Terminant à la troisième place de la saison régulière et éliminées en demi-finale de play-offs par le voisin du Paris FC (1-0), le tout saupoudré par deux défaites en finale de Coupe LFFP (1-0) et en Coupe de France face à l’OL Lyonnes (1-4), les Parisiennes ont vécu une nouvelle saison blanche.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück
    Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück
    information fournie par So Foot 03.09.2026 14:07 

    Grandeur nature. On connaissait déjà l’ambiance dans les stades allemands, mais là, les supporters du VFL Osnabrück ont fait (très) fort . Recevoir le Bayern Munich quand tu joues en deuxième division, c’est pas tous les jours, alors autant marquer le coup.. Le ... Lire la suite

  • En coupe d’Argentine, un père commente l’entrée de son fils sur le terrain
    En coupe d’Argentine, un père commente l’entrée de son fils sur le terrain
    information fournie par So Foot 03.09.2026 14:04 

    Après Diego Simeone qui entraîne son fils, voici un remix de la belle histoire. Pendant que vous dormiez (on l’espère pour vos yeux ce matin au réveil), dans la nuit de mercredi à jeudi, Vélez Sarsfield recevait Boca Juniors à l’occasion des huitièmes de finale ... Lire la suite

  • Luis Enrique juge le mercato du PSG « exceptionnel »
    Luis Enrique juge le mercato du PSG « exceptionnel »
    information fournie par So Foot 03.09.2026 13:38 

    Bienvenue dans le monde merveilleux de Luis Enrique. Interrogé sur le bilan qu’il tire du mercato , l’entraîneur du PSG a affirmé être ravi des recrues du club de la capitale (Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Godts, Lucas Digne et Alessandro Longoni). « Le ... Lire la suite

  • Le RC Lens perd (déjà) une recrue pour de nombreux mois
    Le RC Lens perd (déjà) une recrue pour de nombreux mois
    information fournie par So Foot 03.09.2026 12:43 

    Outch. Déjà privée de Samson Baidoo, qui n’est plus apparu sous le maillot artésien depuis le 25 juillet dernie r, l’arrière-garde lensoise va aussi devoir composer avec la grave blessure de Naik Nawrocki. Le défenseur central polonais de 25 ans a été victime d’une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank