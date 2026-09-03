PSG : à elles de se remettre à rêver

Après un exercice 2025-2026 à oublier, où le palmarès parisien est resté vierge et un parcours chaotique en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut faire table rase de ses démons et se réaffirmer comme l'une des meilleures écuries du pays. En a-t-il seulement les moyens avec un mercato peu fourni dans le sens des arrivées et loin d'être achevé du côté des départs ? Tour d'horizon.

La pression est retombée d’un cran dans les rangs parisiens mercredi soir au Campus PSG lorsque l’arbitre de la rencontre, Emanuela Rusta a donné les trois coups de sifflets finaux. Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Parisiennes, pourtant en supériorité numérique, mais qui ont eu besoin de trente minutes supplémentaires pour retrouver de nouveau la Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort (5-1), gros bonnet européen au mitan des années 2010, quelque peu déclassé ces dernières années. De quoi faire renaître des ambitions aussi bien sur la scène nationale que continentale pour les protégées de Paulo César.

Un discours ambitieux

« Je ne me voyais absolument pas ne pas faire la Ligue des champions cette année, les filles également », a lancé d’emblée Sakina Karchaoui à l’issue du barrage retour face à l’Eintracht. Si la capitaine parisienne n’a pas souhaité parler d’objectif de performance, Paulo César en a donné un clair : « Faire mieux que la saison dernière ». En même temps, difficile d’envisager de faire moins bien. Après une campagne de Ligue des champions catastrophique, achevée à l’avant-dernière place de la phase de ligue pour un bilan de quatre défaites et deux matchs nuls, les résultats en championnat n’ont pas été glorieux. Terminant à la troisième place de la saison régulière et éliminées en demi-finale de play-offs par le voisin du Paris FC (1-0), le tout saupoudré par deux défaites en finale de Coupe LFFP (1-0) et en Coupe de France face à l’OL Lyonnes (1-4), les Parisiennes ont vécu une nouvelle saison blanche.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com