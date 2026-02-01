Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac

40 ans qu’il y échappait. Ou plutôt 22 années environ, puisque ses débuts en professionnel datent de 2004 : tout au long de son immense carrière, André-Pierre Gignac n’avait jamais été expulsé. Jusqu’à ce dimanche 1 er février 2026 , et un match opposant Léon aux Tigres à l’occasion de la quatrième journée de Liga MX.

Hasta que fin un árbitro tuvo los huevos de expulsar a Gignac. Grande Adonai Escobedo 🚬 pic.twitter.com/hndvWZko4K…

