Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 8e journée de L1
information fournie par So Foot 16/10/2025 à 18:03

Après une trêve interminable, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la huitième journée. Pas de grande affiche au programme mais plusieurs duels intéressants à se mettre sous la dent. Voici ce qui nous attend.

Le choc du week-end

Paris-SG – Strasbourg

Avec une seule victoire sur les trois derniers matchs de championnat, le Paris-SG, brillant en Ligue des champions, aura à cœur de redevenir souverain en Ligue 1. Si Ousmane Dembélé, Joao Neves et Fabián Ruiz manquent toujours à l’appel, le club parisien pourra vraisemblablement compter sur le retour de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos pour affronter la séduisante équipe de Strasbourg, troisième. Cette confrontation s’annonce savoureuse puisque les joueurs du Paris-SG et du club alsacien sont ceux qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison (66). Le duel reste tout de même déséquilibré sur le papier. Comme face à Marseille et Monaco, les Strasbourgeois risquent de poser des problèmes aux Parisiens mais de repartir sans le moindre point du Parc des Princes.

► La cote de la victoire du PSG est à 1,24 chez Betsson

Les rencontres du rebond ?

Angers – Monaco

Après s’être séparé d’Adi Hütter, Monaco doit se relancer en championnat sous la houlette de Sébastien Pocognoli, son nouveau technicien. Les Monégasques, qui n’ont pris que trois points sur neuf à l’extérieur dans cet exercice 2025/2026, pourront compter sur leur force de frappe offensive (16 buts, meilleure attaque de L1) pour enfoncer Angers, qui reste sur trois revers consécutifs. Avec une seule victoire sur les cinq dernières rencontres (TCC), l’ASM est dans l’obligation d’inverser la tendance. Même sans Paul Pogba, cela devrait être jouable.…

