Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée

Après une semaine qui a vu plein de petits pays se qualifier pour la Coupe du monde, la Ligue 1 reprend ses droits : prétendants au podium, lutte pour le maintien, tout ce qu’il faut savoir avant de passer le week-end bien au chaud sur son canapé. Devant le championnat, bien entendu.

Les matchs alléchants

Lens – Strasbourg

Le Thomasson day ! L’homme de base de Pierre Sage a passé cinq saisons à Strasbourg, et depuis cet été, il flambe. Le meilleur passeur de Ligue 1 est aussi celui qui réalise le plus de pressings. Le deuxième ? Joaquín Panichelli, de Strasbourg. Ce Lens-Strasbourg promet donc beaucoup d’intensité et des buts de la tête. Les duels s’annoncent costauds, même sans Jonathan Gradit et Ismaël Doukouré.

► La cote de la victoire de Lens contre Strasbourg est à 1,90 chez Betsson …

SF pour SOFOOT.com