Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée de Ligue 1

Trois jours après l'avoir quittée, la Ligue 1 revient ce week-end, plus serrée que jamais. Attention aux surprises.

Les matchs pour se relancer…

Auxerre – Marseille

Les Marseillais ont déçu contre Angers. Ils ont raté l’occasion de prendre le première place de Ligue 1, mais ont une confirmation : Robinio Vaz, c’est du sérieux. Pas parce qu’il a marqué plus de buts que Pierre-Emerick Aubameyang ou Amine Gouiri cette saison, ni parce qu’il est décisif toutes les 36 minutes seulement, avec ses quatre buts et deux passes décisives. C’est la même efficacité que Lamine Yamal chez les joueurs de moins de 19 ans. Dans un OM qui a encaissé huit buts en quatre matchs, qui n’a pas gagné lors de ses deux dernières sorties, il sublime le mois d’octobre marseillais. Quatre jours avant un match crucial en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, Auxerre est la victime idéale, pour la cinquantième de Roberto De Zerbi. Les Bourguignons n’ont pris sept points en dix matchs de Ligue 1. C’est leur pire total à ce stade.

