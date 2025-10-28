Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 10e journée de Ligue 1

De la Ligue 1 même le mercredi, c'est possible ! Cette dernière semaine d'octobre nous offre une dixième journée intégralement disputée sur une soirée, sous forme de deux multiplex à la suite. De quoi bien se régaler.

Les duels (a priori) déséquilibrés

Lorient – PSG

La Bretagne est au menu du PSG cette semaine. Largement vainqueur à Brest samedi, le champion de France est cette fois attendu sur la pelouse du Moustoir pour un déplacement qui pourrait se solder par un scénario similaire, à savoir une victoire relativement tranquille. À moins que les Merlus, qui ont déjà profité de circonstances favorables (trois rouges sur ces deux matchs), ne réussissent à nouveau à faire tomber un joli poisson à domicile après Rennes et Monaco ? De retour au sommet du classement mais sous la menace de Lens, l’OM ou l’OL, le club de la capitale voudra forcément engranger.

► La cote du PSG qui l’emporte malgré un handicap de -1,5 but est à 1,55 chez Betsson …

SF pour SOFOOT.com