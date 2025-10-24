Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et avant la 9e journée de Ligue 1

Alors que les équipes françaises affichent un bilan mi-figue, mi-raisin en coupe d'Europe, la neuvième journée de Ligue 1 s'ouvre sur un Paris FC - Nantes assez sympa. Avant d'enchaîner sur un week-end de gros chocs, de duels pour le maintien et de matchs très serrés. On fait le point.

Les matchs pour se réveiller

Paris FC – Nantes

L’attaque du Paris FC marche fort, celle du FC Nantes est à la peine. En ouverture de cette neuvième journée, Matthis Abline affronte son ex probable club de l’été et a pas mal de choses à prouver. Fin août, le club de la capitale avait envoyé une offre de 20 millions d’euros (+ 5 de bonus) à Waldemar Kita, qui a refusé. À la place, le Paris FC a recruté un ancien joueur de Nantes : Willem Geubbels. L’ancien Monégasque n’a marqué qu’un but cette saison, mais c’est toujours un de but qu’Abline. L’attaquant du FC Nantes a beau essayé, le compteur est bloqué. Il a pourtant tenté 19 tirs et trouvé trois fois les montants en Ligue 1, un record. L’international Espoirs n’est pas le seul à ne pas marquer. Mostafa Mohamed n’a scoré qu’un but, et Nantes n’a trouvé les filets qu’une fois à l’extérieur cette saison. C’est autant que l’année dernière, mais, promis, ça va s’arrêter.

