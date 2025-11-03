 Aller au contenu principal
Pronostic PSG-Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 19:38

La plus belle affiche de la phase régulière de la Ligue des champions se joue ce mardi au Parc des Princes, avec la réception du Bayern Munich par le PSG. L’ogre allemand, invaincu en C1 tout comme le club de la capitale, promet d’être un adversaire coriace pour les champions d’Europe en titre

Premier de la phase régulière de la Ligue des champions, le PSG réussit un début de campagne idéal, avec notamment une victoire marquante face au FC Barcelone (1-2) début octobre et son récital face au Bayer Leverkusen en Allemagne (2-7). Ce mardi, les Parisiens retrouvent leur Parc des Princes et leur dauphin, le Bayern Munich. Cette rencontre entre les champions d’Europe et le Rekordmeister s’annonce aussi savoureuse qu’indécise. D’autant que les Allemands restent sur quatre victoires consécutives face à Paris en C1.

