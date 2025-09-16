 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pronostic PSG-Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 20:04

Pronostic PSG-Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Pronostic PSG-Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Quelques mois après son sacre de Munich, le PSG remet son titre en jeu en Ligue des champions. Malgré les blessures, les Parisiens ont bien l’intention de réussir leur entrée, ce mercredi soir face à l’Atalanta.

➡️ Parier sur la Ligue des champions avec Betsson

L’affiche fait forcément remonter quelques souvenirs de l’été 2020. Une époque où la Ligue des champions s’était achevée dans le huis clos de Lisbonne, et où Marquinhos puis Eric Maxim Choupo-Moting avaient dû jouer les sauveurs pour sortir le PSG du traquenard tendu par l’Atalanta de Gianpiero Gasperini. Cinq ans plus tard, les deux équipes ont bien changé et même l’éternel tacticien italien a quitté la Lombardie cet été, laissant sa place à Ivan Jurić. Surtout, les Parisiens ont désormais un autre statut, après avoir enfin triomphé en mai dernier.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Balerdi, au calme après les tempêtes
    Balerdi, au calme après les tempêtes
    information fournie par So Foot 17.09.2025 01:36 

    On lui promettait le feu face au Real Madrid et Kylian Mbappé après un début de saison raté et le forfait de Nayef Aguerd. Pourtant, Leonardo Balerdi a rappelé qu’il ne fallait pas l’enterrer trop vite. Avec le brassard de capitaine autour du bras. Le coup de sifflet ... Lire la suite

  • Mbappé a regardé tous les matchs de l'OM cette saison
    Mbappé a regardé tous les matchs de l'OM cette saison
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:51 

    EXCLU : Kylian Mbappé fait partie du million d’abonnés à Ligue 1+ ! Auteur d’un doublé sur penalty qui a offert au Real Madrid sa première victoire de la saison en Ligue des champions face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a logiquement quitté la pelouse ... Lire la suite

  • L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé après son deuxième but contre l'OM en Ligue des champions, le 15 septembre 2025 au stade Bernabeu ( AFP / Thomas COEX )
    Ligue des champions: Mbappé et le Real font craquer l'OM, match fou entre la Juve et Dortmund
    information fournie par AFP 16.09.2025 23:36 

    Mené 1-0 par Marseille dans son antre du Santiago Bernabeu, le Real Madrid a renversé la rencontre avec un doublé de Mbappé pour s'imposer 2-1 mardi pour son entrée en lice en phase de ligue de la Ligue des champions où la Juve et Dortmund ont offert un spectacle ... Lire la suite

  • Qarabag crée l’exploit à Benfica
    Qarabag crée l’exploit à Benfica
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:27 

    Grand favori face au 36 e (sur 36) de la dernière Ligue Europa, Benfica s’est complètement sabordé face à Qarabag qui, pour sa deuxième participation en C1, remporte sa toute première victoire dans la reine des compétitions européennes. Les Portugais font rapidement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank