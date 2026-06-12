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Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 12:19

Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde

Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde

S’il fait zéro point, on déchire le contrat ? La Fédération australienne a annoncé la prolongation de son sélectionneur Tony Popovic dans un communiqué. Il devrait donc être à la tête des Socceroos jusqu’à la prochaine Coupe d’Asie des nations , organisée du 7 janvier au 5 février 2027, en Arabie saoudite.

À l’approche de son premier match, ce dimanche à 6 heures face à la Turquie, le tacticien australien explique tout de même prioriser le Mondial avant de se projeter sur l’avenir : « Je suis absolument concentré sur la Coupe du monde […], je veux m’assurer que notre équipe est prête et concentrée sur nos matchs de groupe. »

EM pour SOFOOT.com

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