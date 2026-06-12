Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde

S’il fait zéro point, on déchire le contrat ? La Fédération australienne a annoncé la prolongation de son sélectionneur Tony Popovic dans un communiqué. Il devrait donc être à la tête des Socceroos jusqu’à la prochaine Coupe d’Asie des nations , organisée du 7 janvier au 5 février 2027, en Arabie saoudite.

À l’approche de son premier match, ce dimanche à 6 heures face à la Turquie, le tacticien australien explique tout de même prioriser le Mondial avant de se projeter sur l’avenir : « Je suis absolument concentré sur la Coupe du monde […], je veux m’assurer que notre équipe est prête et concentrée sur nos matchs de groupe. » …

EM pour SOFOOT.com