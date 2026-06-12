Un Lensois forfait pour la Coupe du monde

Un Lensois forfait pour la Coupe du monde

Ah, la tuile pour la Bosnie et son défenseur central Nidal Čelik. Le joueur des Sang et Or a subi une blessure au ménisque qui nécessitera une intervention chirurgicale. Résultat : forfait pour la Coupe du monde.

Les Bosniens, placés dans le groupe B, commenceront leur compétition ce vendredi face au pays hôte, le Canada, avant d’affronter la Suisse puis le Qatar.…

MJ pour SOFOOT.com