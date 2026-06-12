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Le beau clin d'œil dans la célébration de Julian Quiñones
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 11:57

Le beau clin d'œil dans la célébration de Julian Quiñones

Le beau clin d'œil dans la célébration de Julian Quiñones

On prend les mêmes et on recommence. Il y avait un air de 2010 dans ce match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud jeudi soir . Si le score était différent de la dernière opposition, avec un Mexique en pleine maîtrise, le premier buteur du soir, Julian Quiñones, nous a replongé seize ans en arrière avec sa célébration .

L’attaquant d’Al-Qadsiah a repris les pas de danse devenus cultes des joueurs sud-africains après l’ouverture du score de Siphiwe Tshabalala .…

OC pour SOFOOT.com

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