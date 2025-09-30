Pronostic Barça-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Premier choc au sommet pour le PSG cette saison avec un déplacement périlleux à Barcelone. Malgré les nombreuses absences, les champions d'Europe espèrent frapper un grand coup pour continuer d'affirmer leur statut.

C’est désormais un grand classique de la Ligue des champions. S’ils ne se sont pas affronté la saison dernière, le PSG et le FC Barcelone ont pris l’habitude de croiser le fer depuis le retour du club de la capitale au premier plan européen avec l’arrivée de QSI. Des duels de légende qui ont marqué les esprits, de la démonstration catalane de 2015 au triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, sans oublier la Remontada. Que nous réserve ce nouvel épisode ? Moins de dramaturgie, forcément, puisqu’aucune des deux équipes ne sera éliminée mercredi soir au coup de sifflet final. Mais du spectacle, à n’en pas douter.

