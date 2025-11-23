Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes

Vive la lutte au maintien !

Ce dimanche, ce multiplex bas de tableau a accouché de scénarios complètement fous , entre polémiques, montants, arrêts fous et buts de dernière minute. L’exultation a eu lieu du côté de Francis-le-Blé, où Brest est venu à bout de Metz au finish, et un penalty victorieux de Romain del Castillo au bout du bout du temps additionnel (3-2) . Une soirée rêvée pour le Stade brestois et son attaquant, qui a pourtant bien failli en faire des cauchemars quelques minutes avant cette délivrance et un penalty sorti dans le temps additionnel par Jonathan Fischer. Abandonné par sa défense, le portier danois n’a rien pu faire sur la deuxième tentative de Del Castillo, qui coûte cher aux siens puisque Metz retrouve l’avant-dernière place du championnat. À l’inverse, c’est Brest qui souffle un bon coup et sort de la zone rouge. …

TJ pour SOFOOT.com