L'Atlético à trois points du Barça et du Real après une victoire laborieuse à Getafe
Getafe 0-1 Atlético de Madrid
But : Duarte (82 e , CSC) pour les Colchoneros
Getafe-Atlético… le rendez-vous semestriel des masos du football avait lieu pour la première fois de la saison ce dimanche, dans l’antre des protégés de José Bordalás. Ces supporters du foot moche ont sans doute apprécié cette rencontre, et ce but libérateur pour les hommes de Diego Simeone inscrit dans les dix dernières minutes par un CSC du défenseur Domingos Duarte (0-1) pour donner la victoire aux visiteurs. …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
