 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Atlético à trois points du Barça et du Real après une victoire laborieuse à Getafe
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 20:45

L'Atlético à trois points du Barça et du Real après une victoire laborieuse à Getafe

L'Atlético à trois points du Barça et du Real après une victoire laborieuse à Getafe

Getafe 0-1 Atlético de Madrid

But : Duarte (82 e , CSC) pour les Colchoneros

Getafe-Atlético… le rendez-vous semestriel des masos du football avait lieu pour la première fois de la saison ce dimanche, dans l’antre des protégés de José Bordalás. Ces supporters du foot moche ont sans doute apprécié cette rencontre, et ce but libérateur pour les hommes de Diego Simeone inscrit dans les dix dernières minutes par un CSC du défenseur Domingos Duarte (0-1) pour donner la victoire aux visiteurs.

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr
    À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr
    information fournie par So Foot 23.11.2025 21:02 

    Les convictions dévient. Le football, lui, reste le même. Avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vient de prouver qu’il en a encore beaucoup dans les jambes, même à 40 balais. Ce dimanche soir, l’international portugais a claqué un énorme ciseau-retourné pour sceller ... Lire la suite

  • Florentino Pérez allume tout ce qui bouge à l'AG du Real
    Florentino Pérez allume tout ce qui bouge à l'AG du Real
    information fournie par So Foot 23.11.2025 20:31 

    Rap Contenders édition Madrid. Ce dimanche, Florentino Pérez avait énormément de choses à dire, et il ne s’est pas gêné. La boulette très compromettante de son équipe com’ n’a pas empêché le président du Real Madrid de se défouler sur tout le monde lors de l’AG ... Lire la suite

  • Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes
    Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes
    information fournie par So Foot 23.11.2025 19:48 

    Vive la lutte au maintien ! Ce dimanche, ce multiplex bas de tableau a accouché de scénarios complètement fous , entre polémiques, montants, arrêts fous et buts de dernière minute. L’exultation a eu lieu du côté de Francis-le-Blé, où Brest est venu à bout de Metz ... Lire la suite

  • Arsenal et Eberechi Eze roulent sur Tottenham
    Arsenal et Eberechi Eze roulent sur Tottenham
    information fournie par So Foot 23.11.2025 19:25 

    Avec un triplé inscrit par Eberechi Eze et une domination assez nette, Arsenal n'a pas fait dans le suspense lors de la douzième journée de Premier League : les Gunners ont facilement battu Tottenham, et confirment leur leadership au classement avec six points ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank