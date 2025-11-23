L'Atlético à trois points du Barça et du Real après une victoire laborieuse à Getafe

Getafe 0-1 Atlético de Madrid

But : Duarte (82 e , CSC) pour les Colchoneros

Getafe-Atlético… le rendez-vous semestriel des masos du football avait lieu pour la première fois de la saison ce dimanche, dans l’antre des protégés de José Bordalás. Ces supporters du foot moche ont sans doute apprécié cette rencontre, et ce but libérateur pour les hommes de Diego Simeone inscrit dans les dix dernières minutes par un CSC du défenseur Domingos Duarte (0-1) pour donner la victoire aux visiteurs. …

TJ pour SOFOOT.com