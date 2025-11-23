À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr
Les convictions dévient. Le football, lui, reste le même.
Avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vient de prouver qu’il en a encore beaucoup dans les jambes, même à 40 balais. Ce dimanche soir, l’international portugais a claqué un énorme ciseau-retourné pour sceller la victoire des siens à domicile contre Al-Khaleej, et conforter la première place du club jaune et bleu dans le championnat saoudien.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
