Florentino Pérez allume tout ce qui bouge à l'AG du Real

Rap Contenders édition Madrid.

Ce dimanche, Florentino Pérez avait énormément de choses à dire, et il ne s’est pas gêné. La boulette très compromettante de son équipe com’ n’a pas empêché le président du Real Madrid de se défouler sur tout le monde lors de l’AG annuelle du club . À commencer par le Barça, et une nouvelle couche mise à propos de l’affaire Negreira. « il est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison. Ce vice-président occupait des postes importants. Une période qui, par ailleurs, coïncide avec les meilleurs résultats de Barcelone en Espagne » , a-t-il déclaré lors de la cérémonie.…

TJ pour SOFOOT.com