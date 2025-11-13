Prono France-Ukraine : analyse, cotes et pronos du match

L’équipe de France a l’occasion de valider officiellement son billet pour la Coupe du monde, ce jeudi au Parc des Princes. Pour cela, il faudra battre l’Ukraine, déjà dépassée en septembre dernier par la fougue de Michael Olise et consorts.

L’heure est venue de conclure. Un mois jour pour jour après avoir été tenue en échec en Islande, l’équipe de France a l’occasion de composter son billet pour l’Amérique ce jeudi, sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cela, il faudra battre à nouveau l’Ukraine dans une soirée qui dépassera forcément le cadre du football, dix ans après les terribles attentats du 13 novembre 2015.…

SF pour SOFOOT.com