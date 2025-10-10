Prono France-Azerbaïdjan : analyse, cotes et pronos du match

Un mois après avoir battu la France et l’Islande, les Bleus de Didier Deschamps veulent sécuriser leur qualification pour la Coupe du monde en battant l’Azerbaïdjan ce vendredi, et l’Islande lundi. Malgré les blessures en attaque, les Bleus ne veulent faire qu'une bouchée des joueurs d'Aykhan Abbasov. Reste à savoir si oui, et comment ?

Cette partie ravive la flamme et le souvenir du 9 septembre 1995. La France avait infligé à l’Azerbaïdjan la plus lourde défaite de son histoire. D’un point de vue bleu, ce succès a longtemps été le plus large de l’histoire de l’équipe de France, sans étoile à l’époque. Les joueurs d’Aimé Jacquet avaient imposé un joli 10-0 aux Azerbaïdjanais. Un écart que les Bleus n’auront dépassé qu’une fois, en novembre 2023, à Nice, pour battre 14-0 le pauvre Gibraltar.…

SF pour SOFOOT.com