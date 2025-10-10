 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prono France-Azerbaïdjan : analyse, cotes et pronos du match
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 03:22

Prono France-Azerbaïdjan : analyse, cotes et pronos du match

Prono France-Azerbaïdjan : analyse, cotes et pronos du match

Un mois après avoir battu la France et l’Islande, les Bleus de Didier Deschamps veulent sécuriser leur qualification pour la Coupe du monde en battant l’Azerbaïdjan ce vendredi, et l’Islande lundi. Malgré les blessures en attaque, les Bleus ne veulent faire qu'une bouchée des joueurs d'Aykhan Abbasov. Reste à savoir si oui, et comment ?

➡️ Pariez sur les qualifications pour la Coupe du monde avec Betsson

Cette partie ravive la flamme et le souvenir du 9 septembre 1995. La France avait infligé à l’Azerbaïdjan la plus lourde défaite de son histoire. D’un point de vue bleu, ce succès a longtemps été le plus large de l’histoire de l’équipe de France, sans étoile à l’époque. Les joueurs d’Aimé Jacquet avaient imposé un joli 10-0 aux Azerbaïdjanais. Un écart que les Bleus n’auront dépassé qu’une fois, en novembre 2023, à Nice, pour battre 14-0 le pauvre Gibraltar.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’Algérie sécurise son retour en Coupe du monde grâce à un grand Riyad Mahrez
    L’Algérie sécurise son retour en Coupe du monde grâce à un grand Riyad Mahrez
    information fournie par France 24 10.10.2025 08:26 

    Douze ans après, l’Algérie est de retour en Coupe du monde. Les Fennecs ont décroché leur billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique en battant la Somalie grâce à un Riyad Mahrez en grande forme (3-0). L’ancien attaquant de Manchester City a inscrit un ... Lire la suite

  • Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière
    Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière
    information fournie par So Foot 09.10.2025 23:40 

    Rentrons, il commence à pleuvoir. Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud s’est livré sur de nombreux sujets, dont sa retraite. L’avant-centre de 39 ans a révélé que le LOSC, avec qui il a déjà marqué trois buts en huit apparitions (TCC), pourrait ... Lire la suite

  • Le jour où la France en a passé dix à l’Azerbaïdjan
    Le jour où la France en a passé dix à l’Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 09.10.2025 23:21 

    Vous faisiez quoi il y a 30 ans ? L’équipe de France, elle, pliait l’Azerbaïdjan en dix. Entre le fiasco de 1993 contre la Bulgarie et l’Euro 1996 lançant l’aventure dorée de la bande de Jacquet, il y a eu cette volée mémorable. Une époque où Lebœuf et Zidane avaient ... Lire la suite

  • France-Azerbaïdjan : les attractions du Parc
    France-Azerbaïdjan : les attractions du Parc
    information fournie par So Foot 09.10.2025 23:18 

    L’équipe de France aura fait la moitié du chemin menant à la Coupe du monde 2026 en cas de victoire contre l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes, où les Bleus seront diminués en attaque. Ce qui nous offre quelques curiosités et peut-être des cartes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank