Le Havre officialise deux départs majeurs

L’architecte s’en va. Comme attendu après l’annonce de sa démission à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, Mathieu Bodmer quitte le Havre. Le club normand l’a officialisé sur son site Internet ce mardi soir. « L’annonce a été rapide mais elle a forcément remué les cœurs havrais. Et pour cause : Mathieu Bodmer, qui a informé après le match à Lorient quitter sa place de directeur sportif du HAC, a su les gagner, ces cœurs ! En quatre ans de bons et loyaux services à la cause Ciel&Marine, arrivé en juin 2022 (…) il aura collectionné les succès ! » , pouvait-on lire.

Merci Mathieu ! 💙 pic.twitter.com/CIec1kFnHx…

VM pour SOFOOT.com