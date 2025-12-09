Promise David, celui qui a enfin touché terre

Pour consolider sa place en Ligue des champions, Marseille se déplace sur la pelouse de l’Union saint-gilloise, championne de Belgique réputée pour l’excellence de son recrutement. Son dernier coup en date demeure Promise David. Parmi les meilleurs buteurs de Pro League la saison passée, le Canadien trouve une fin heureuse à un périple long de plusieurs années. Portrait d’un gamin ayant pris tous les risques pour atteindre les sommets.

« Tu as cinq minutes pour marquer. Ton remplacement est déjà planifié. » Tels étaient les mots de David Hubert, fraîchement nommé entraîneur de l’Union saint-gilloise, envers son attaquant Promise David. Averti d’un carton jaune, le Canadien ne brille pas pour cette cinquième journée de Ligue des champions, sur la pelouse de Galatasaray. Cinq minutes plus tard, Adem Zorgane sert à quelques mètres des cages le colosse, qui n’aura qu’à pousser le cuir au fond. Le tout avant de se faire remplacer dans la foulée par Kevin Rodríguez. Ce sera le seul but de la partie au Rams Park, permettant aux Bruxellois de croire encore au top 24. Il est comme ça, Promise : il a toujours marché à la pression. Une aubaine pour celui ayant fait son trou dans la capitale belge.

Calando o inferno de Istambul! Com o gol de Promise David, Union Saint-Gilloise venceu o Galatasaray e obteve a segunda vitória fora de casa na Champions, alimentando esperanças de classificação.pic.twitter.com/Tcw3ljzTOG…

Tous propos recueillis par Mathieu Plasse, sauf ceux de Promise David.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com