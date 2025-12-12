 Aller au contenu principal
Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 00:30

Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »

Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »

Son arrêt n’a pas suffi, mais il est tout de même à applaudir.

Spécialiste du penalty, Berke Özer a récidivé ce jeudi soir à l’occasion de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa : si Lille s’est incliné sur la pelouse des Young Boys, le gardien avait repoussé l’échéance en stoppant un péno tiré par Chris Bédia. « C’est assez exceptionnel, il est très bon dans cet exercice , a réagi Bruno Genesio, en conférence de presse. Mais il faut aussi souligner que Nicolas Dehon prépare bien cet exercice, même s’il ne faut pas trop que je le dise car nos adversaires vont le savoir. Il y a une étude faite avant chaque match de la part de Nicolas, qui donne beaucoup d’infos sur les tireurs éventuels de l’équipe adverse. Donc c’est un travail collectif et il y a aussi le talent de Berke, qui a une prédisposition sur cet exercice. »

FC pour SOFOOT.com

