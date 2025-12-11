 Aller au contenu principal
Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 23:09

Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple

Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple

Il n’est pour l’instant que réserviste dans la liste de la Côte d’Ivoire, pour la Coupe d’Afrique des nations ?

Ça ne l’empêche pas de se montrer, comme ce jeudi soir sur la pelouse de Bâle : à l’occasion de la sixième journée de phase de poule d’Europa League, Ivan Guessand a ouvert le score en taclant et a ensuite vu Youri Tielemans faire gagner Aston Villa. Cependant, d’autres ont fait mieux que les anciens de Nice et de Monaco : ainsi, Evan Ferguson (en faveur de la Roma au Celtic Glasgow, qui a vu Liam Scales inscrire une jolie réalisation contre son camp sur corner) et Samu Aghehowa (pour Porto devant Malmö en six minutes, dont une réalisation assez inédite) ont tous marqué un doublé.…

FC pour SOFOOT.com

