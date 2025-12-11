Europa League : Lyon toujours premier, Nice encore dernier et Lille en deuxième moitié
Bataille d’extrémité.
Après sa nouvelle victoire contre Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa, l’Olympique lyonnais a récupéré sa première place au classement : avec quinze unités au compteur, l’OL partage cependant la tête avec Midtjylland et Aston Villa (qui s’est également imposé, à Bâle). Le Betis Séville (vainqueur au Dinamo Zagreb), Fribourg et Ferencvaros ne sont de leur côté qu’à une petite longueur.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
