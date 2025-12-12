 Aller au contenu principal
Ligue Conference : Strasbourg seul leader, la Fiorentina et Crystal Palace dans le Top 11
12/12/2025

Encore mieux que l’Olympique lyonnais.

Si l’OL fait la course en tête en Europa League, le club rhodanien est à égalité de points avec deux autres équipes. Ce qui n’est pas le cas de Strasbourg, seul leader de la phase de poule de Ligue Conférence : grâce à leur victoire à Aberdeen, les Alsaciens disposent d’une unité d’avance sur le deuxième (le Chakhtior Donetsk) et de deux sur le troisième (le Rakow Czestochowa).…

FC pour SOFOOT.com



