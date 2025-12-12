Ligue Conference : Strasbourg seul leader, la Fiorentina et Crystal Palace dans le Top 11
Encore mieux que l’Olympique lyonnais.
Si l’OL fait la course en tête en Europa League, le club rhodanien est à égalité de points avec deux autres équipes. Ce qui n’est pas le cas de Strasbourg, seul leader de la phase de poule de Ligue Conférence : grâce à leur victoire à Aberdeen, les Alsaciens disposent d’une unité d’avance sur le deuxième (le Chakhtior Donetsk) et de deux sur le troisième (le Rakow Czestochowa).…
FC pour SOFOOT.com
0 commentaire
