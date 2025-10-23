Proche de rejouer avec Padoue, Papu Gómez revient sur le « cauchemar » de sa suspension pour dopage
Papu à Padoue.
Deux ans après sa suspension pour dopage, Papu Gómez devrait rechausser les crampons avec son club de Serie B, à Padoue . « Le cauchemar est terminé » , souffle-t-il dans les colonnes du Corriere dello Sport . Dimanche, contre la Juve Stabia, le petit Argentin de 37 piges pourra enfin rejouer, si Matteo Andreoletti le décide. Après tout, le vrai suspense n’est plus sur le terrain, mais dans sa tête : comment redevenir joueur quand on a passé deux ans hors piste ?…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
