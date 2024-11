Procès des vrai-faux agents à Marseille : Le déballage avant le ménage ?

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre, huit personnes comparaissaient dans une vaste affaire d'exercice illégale à la profession d'agent. Au centre des accusations, John Valovic-Galtier, le fils de Christophe Galtier. Récit d'un grand déballage qui donne un petit aperçu des coulisses du marché des transferts français.

« Les transferts, ce sont comme les lois et les saucisses : mieux vaut ne pas voir leur préparation » , aurait (presque) dit Otto Van Bismarck en son temps. Du lundi 28 au mercredi 30 octobre, dans la première salle du tribunal de Marseille, un échantillon représentatif de l’écosystème du marché des transferts du football français passait justement à la casserole pour décortiquer le fonctionnement de l’arrière-cuisine du football hexagonal et, éventuellement, y faire le ménage.

Assis en rang, les huit prévenus sont poursuivis pour escroquerie, exercice ou complicité dans l’exercice illégal de la fonction d’agent, faux et usage de faux. Parmi eux, figure Damien Comolli, ancien compagnon de route d’Arsène Wenger à l’AS Monaco, au Nagoya Grampus ou à Arsenal, aujourd’hui président du TFC. On trouve aussi Emmanuel Desplats, directeur général du Dijon FCO. Ou encore David Wantier, agent licencié par la FFF, à cheval entre son rôle de conseiller du recrutement en tant que consultant à l’AJ Auxerre et gérant de l’agence Constellium, jouant sur les limites d’un système qui interdit un employé de club d’officier comme agent de joueur. Un autre agent licencié par la 3F est, comme son collègue, lui aussi soupçonné d’avoir servi de prête-nom pour l’obtention de commissions sur des signatures de contrats ou des transferts, en la personne d’Alexandre Bonnefond. L’ancien patron de Score Agencies comparaît aux côtés du fondateur de l’agence David Venditelli et de Jérémie Sutter, officiellement conseiller sportif de l’entreprise.…

par Baptiste Brenot, à Marseille. pour SOFOOT.com