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Prix du gaz : pourquoi la facture s'alourdit-elle pour plus d'un foyer sur deux ?
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information fournie par Moneyvox 24/09/2026 à 14:10

Attention à la hausse du prix repère du gaz ( Crédits photo: © Wolfilser - stock.adobe.com)

Attention à la hausse du prix repère du gaz ( Crédits photo: © Wolfilser - stock.adobe.com)

+5,6 % en septembre, +6,3 % en octobre… depuis plusieurs mois, le prix repère du gaz ne cesse de grimper. Résultat ? Une facture en forte hausse pour plus d'un foyer sur deux qui utilise cette énergie.

Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions directes sur le porte-monnaie d'une majorité de foyers qui utilisent le gaz pour cuisiner ou se chauffer. En effet, les tensions autour du détroit d'Ormuz perturbent l'acheminement de cette énergie et font grimper les prix sur les marchés de gros. Les consommateurs dont l'offre est indexée sur le prix repère du gaz doivent ainsi payer de plus en plus cher pour continuer à utiliser cette énergie. Les explications.

Un lien direct entre le prix repère du gaz et les prix des marchés de gros

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix du gaz sur les marchés de gros ont augmenté. Et pour cause : ces tarifs tiennent compte des taxes, des coûts d'acheminement et de l'approvisionnement. Or, ce dernier paramètre est fortement impacté par la situation dans le détroit d'Ormuz, détroit par lequel passent environ 20 % des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. La hausse des coûts d'approvisionnement entraîne donc celle des prix sur les marchés de gros.

Or, les prix sur les marchés de gros du gaz servent au calcul du prix repère du gaz par la Commission de régulation de l'énergie. Un indicateur mis à jour mensuellement qui est utilisé comme indice de référence dans les offres de gaz indexées. Au total, sur les 10 millions de foyers qui utilisent du gaz en France, près de 6 millions ont choisi de telles offres. Les 4 millions restants, quant à eux, ont souscrit une offre de gaz à prix fixe.

À lire aussi | Prix du gaz : quelles offres choisir pour éviter la hausse de 6,3 % en octobre ?

Quel surcoût pour les consommateurs avec la hausse du prix repère du gaz ?

Vous avez souscrit une offre indexée sur le prix repère du gaz ? Mauvaise nouvelle : depuis plusieurs mois, ce tarif est en hausse. D'après les calculs effectués par Hello Watt, l'augmentation du prix du kWh a atteint les "34,6 % pour la cuisson et l'eau chaude sanitaire" et les "42,9 % pour le chauffage" entre les mois de janvier et d'octobre 2026. En usage eau chaude et cuisson, la facture annuelle de gaz d'un foyer consommant 3 000 kWh par an pourrait ainsi augmenter de 142 euros.

Pour un usage chauffage et 13 000 kWh consommés par an, la hausse serait nettement plus importante et atteindrait les 585 euros selon les calculs de l'entreprise spécialisée dans la transition énergétique. La Commission de régulation de l'énergie mise quant à elle sur une augmentation globale de 10 % entre 2025 et 2026 pour les foyers qui consomment du gaz et ont souscrit une offre indexée sur le prix repère.

Comment échapper à l'augmentation du prix du gaz ?

Au cours des derniers mois, le prix du gaz a fortement augmenté, et cette tendance à la hausse ne semble pas prête de s'inverser. D'après Octopus Energy France, une nouvelle hausse du prix repère du gaz de 5 % TTC est possible à compter du 1er novembre 2026. "Les marchés étant encore en train de monter, cette hausse pourrait même être plus importante" ajoute le fournisseur d'énergie à ce sujet.

Vous voulez éviter de voir votre facture de gaz continuer à augmenter ? Avant d'envisager une solution radicale et de changer de mode de chauffage, il est possible de privilégier une offre de gaz à prix fixe. Pendant un, deux ou trois ans, en fonction des offres, le tarif du gaz reste ainsi inchangé. Un mode de fonctionnement qui permet de mieux maîtriser son budget et d'éviter les mauvaises surprises, ce qui est d'autant plus appréciable avec l'hiver approchant.

© Moneyvox

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