Private equity : BPIfrance lance un fonds pour les particulier avec un ticket d'entrée à 500 euros seulement

BPIfrance veut démocratiser le private equity, généralement accessible aux investisseurs professionnels ou aux particuliers capables d'"investir d'un coup 100.000 à 150.000 euros".

Les particuliers voulant investir dans des entreprises non cotées -le private equity- peuvent désormais le faire avec une mise initiale inhabituellement basse de 500 euros, avec le lancement d'un nouveau fonds par la banque publique d'investissement Bpifrance.

BE3 est la quatrième initiative de la banque depuis 2020 pour "démocratiser" ce marché, auquel, outre les investisseurs professionnels, ne pouvaient accéder "qu' une population extrêmement limitée", capable d'"investir d'un coup sur un seul fonds des tickets de 100.000 à 150.000 euros ", a observé le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq, jeudi devant la presse. "C'est désormais le private equity à hauteur de femmes et d'hommes", s'est-il réjoui, une telle initiative semblant encore unique en Europe.

La banque a déjà lancé Bpifrance Entreprises 1 (BE1), où la mise minimum était de 5.000 euros, puis BE2 (3.000 euros) et BE Avenir 1 (1.000 euros). BE3 est un fonds de fonds destiné aux résidents fiscaux français, d'une taille-cible de 120 millions d'euros, concernant environ 1.200 entreprises, dont le client reçoit la liste en souscrivant. Le rendement annuel net visé est de 10%. Il comprend un risque de perte, y compris totale, relève Bpifrance, mais le grand nombre d'entreprises présentes abaisse le risque de pertes importantes.

Inciter les Français à investir dans les PME non cotées

Bpifrance souhaite faire de cette nouvelle opération "un levier de notoriété pour tout cet écosystème du capital-investissement", afin d'inciter les Français à investir dans les PME non cotées.

Déjà, neuf assureurs référencent au moins un fonds de la gamme dans les contrats d'assurance-vie, de manière explicite, et il est possible de souscrire au nouveau fonds directement sur une plateforme numérique simplifiée de Bpifrance. Environ 12 millions de personnes ont déjà été touchées par les médias au sujet de cette gamme depuis 2020, et il est possible aussi de s'informer sur le site Epargner autrement.

Les équipes de Bpifrance peuvent souscrire à BE3, "sauf celles qui ont construit le produit", selonv Nicolas Dufourcq.

Cette limitation fait suite à l'ouverture par le Parquet national financier (PNF) d'une enquête préliminaire , après la révélation que 200 employés de Bpifrance, dont Nicolas Dufourcq lui-même, avaient souscrit à BE1. C'était, explique-t-il en substance, dans le but de démontrer la confiance de l'équipe dans ce produit nouveau.

Bpifrance a été perquisitionnée en juillet 2023, mais "nous n'avons pas eu un seul contact avec la justice depuis un an", a déclaré Nicolas Dufourcq jeudi.