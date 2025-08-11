Prêté à Lille la saison passée, Chuba Akpom rebondit à Ipswich
Haut comme Akpom.
On l’espérait remplaçant de Jonathan David au LOSC (où il n’était que prêté), il ne sera que titulaire dans le club d’Ed Sheeran. Chuba Akpom vient d’être officialisé du côté d’Ipswich après une longue bataille de la part de plusieurs clubs. Selon différents médias anglais, Birmingham, Middlesbrough et l’Olympiakos ont tenté de s’attacher les services du puissant attaquant anglais appartenant à l’Ajax Amsterdam. En vain.…
RFP pour SOFOOT.com
