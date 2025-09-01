Prêt avec option d'achat de plus de 50 millions pour un défenseur passant de Leverkusen à Arsenal
La Premier League ne s’arrête jamais.
Même après la clôture du mercato, les clubs anglais continuent d’annoncer des transferts au montant mirobolant. Arsenal s’est donc permis de faire signer Piero Hincapié en provenance du Bayer Leverkusen. D’après les informations de The Athletic , cela se fait sous l’étonnante forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 52 millions d’euros.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer