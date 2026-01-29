Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex

Avec un tel divertissement… Pour suivre le grand final de la phase de ligue de la Ligue des champions, 985 000 téléspectateurs se sont réunis devant Canal+ pour le multiplex de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions selon Médiamétrie. Au total, ce sont 2,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi cette soirée sur les différentes chaînes de Canal+. C’est plus que Des racines et des ailes , qui a éveillé l’intérêt de 1,44 million de curieux sur France 3. Pas mal non ?

Les clubs français, ces stars du petit écran

Selon les informations relayées par L’Équipe , l’autre million de téléspectateurs se délectait devant les maussades performances des clubs français : sur Canal+ Foot pour le frustrant PSG-Newcastle (1-1), sur Canal+ Sport pour la désillusion Club Bruges-OM (3-0), et sur Canal+ Sport 360 pour le tranquille Monaco-Juventus (0-0).…

SW pour SOFOOT.com