Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens

De nouvelles ambitions dans le Nord ? Comme l’a annoncé le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca , ce jeudi au micro de RTL, le club artésien vise une place dans le Top 3 , synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Un nouveau regain de confiance

Avant la défaite 3-1 à Marseille samedi dernier, Lens occupait la tête du classement de Ligue 1 depuis plusieurs semaines consécutives. Actuellement second, le club était jusqu’ici resté discret quant à ses ambitions réelles, mais Jean-Louis Leca est désormais passé à l’offensive : « On a l’ambition de le faire. En début d’année, les objectifs n’étaient pas de finir dans les trois premiers. Maintenant, quand on voit les six mois passés, on se fixe cette ambition-là. » Avec sept points d’avance sur Lyon, quatrième, le directeur sportif s’est permis d’ajouter : « On veut aller jouer une Coupe d’Europe et on espère tous que ce soit la plus belle. » …

JE pour SOFOOT.com