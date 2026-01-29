 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 16:09

Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens

Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens

De nouvelles ambitions dans le Nord ? Comme l’a annoncé le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca , ce jeudi au micro de RTL, le club artésien vise une place dans le Top 3 , synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Un nouveau regain de confiance

Avant la défaite 3-1 à Marseille samedi dernier, Lens occupait la tête du classement de Ligue 1 depuis plusieurs semaines consécutives. Actuellement second, le club était jusqu’ici resté discret quant à ses ambitions réelles, mais Jean-Louis Leca est désormais passé à l’offensive : « On a l’ambition de le faire. En début d’année, les objectifs n’étaient pas de finir dans les trois premiers. Maintenant, quand on voit les six mois passés, on se fixe cette ambition-là. » Avec sept points d’avance sur Lyon, quatrième, le directeur sportif s’est permis d’ajouter : « On veut aller jouer une Coupe d’Europe et on espère tous que ce soit la plus belle. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif
    En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif
    information fournie par So Foot 29.01.2026 15:55 

    Si vous trouvez que votre club démarre toujours lentement la saison, allez jeter un œil en Chine : en Super League, la moitié du championnat commence déjà dans le rouge. Zéro match joué, zéro but marqué… mais des -5, -6, -7, voire -10 points au compteur. Shanghai ... Lire la suite

  • Open d'Australie
    Tennis: Sabalenka retrouve Rybakina en finale de l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 29.01.2026 14:55 

    par Ian Ransom La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique, pour rejoindre la finale ‍de l'Open d'Australie lors de laquelle elle sera opposée à la Kazakhstanaise ... Lire la suite

  • Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex
    Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex
    information fournie par So Foot 29.01.2026 14:52 

    Avec un tel divertissement… Pour suivre le grand final de la phase de ligue de la Ligue des champions, 985 000 téléspectateurs se sont réunis devant Canal+ pour le multiplex de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions selon Médiamétrie. Au ... Lire la suite

  • Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense
    Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense
    information fournie par So Foot 29.01.2026 14:17 

    Un nouveau département d’outre-mer français : Leipzig. Ce jeudi, le RB Leipzig a annoncé la signature du défenseur central Abdoul Koné en provenance du Stade de Reims. Le Français signe un contrat avec Leipzig jusqu’en 2031 , mais il ne jouera en Bundesliga qu’à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank