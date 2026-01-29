Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?

Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?

Grosse frayeur, mais pas (encore) de catastrophe. Sorti dès la 22 e minute face à Newcastle après s’être tordu la cheville droite dans un duel avec Anthony Elanga, Khvicha Kvaratskhelia a passé des examens médicaux ce jeudi. Et selon les premiers échos, l’addition serait moins salée que redoutée. Luis Enrique, inquiet mercredi soir : « C’est la cheville, c’est compliqué » , peut souffler un peu.

🚨 BREAKING: Khvicha Kvaratskhelia will return in 2 weeks! ❤️💙🫣 According to GEO TEAM, Khvicha Kvaratskhelia’s medical examination showed positive results, and the footballer will resume training in 2 weeks. 🔙 There is no fracture — only the ankle ligament is injured. 💪🏻 pic.twitter.com/c4RyWmhb9X…

MH pour SOFOOT.com