En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif

Si vous trouvez que votre club démarre toujours lentement la saison, allez jeter un œil en Chine : en Super League, la moitié du championnat commence déjà dans le rouge. Zéro match joué, zéro but marqué… mais des -5, -6, -7, voire -10 points au compteur. Shanghai Shenhua et Tianjin Jinmen Tiger sont les plus chargés, avec 10 points de pénalité, pendant que d’autres regardent le classement en se demandant comment on peut être relégable avant même le coup d’envoi.

Take a close look at the table for the upcoming 2026 Chinese Super League season. More than half the teams will start on negative points for a variety of corruption-related offenses dating as far back as 2012. pic.twitter.com/S6rARgD1hw…

MH pour SOFOOT.com