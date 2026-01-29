Quels scénarios qualifieraient Lyon, Lille et Nice pour la suite de la Ligue Europa ?

Sortez les calculettes. La phase de ligue de Ligue Europa entre dans sa dernière ligne droite. Ce jeudi soir, plusieurs clubs français jouent gros , avec des enjeux différents selon leur position au classement. Tour d’horizon des scénarios possibles, plus ou moins alambiqués.

Le LOSC en ballottage favorable

C’est un match à forts enjeux qui attend le LOSC ce jeudi à la maison. Actuellement 21 e de la phase de ligue avec 9 points, Lille doit impérativement assurer sa place parmi les 24 premiers pour poursuivre son aventure européenne. En face, le SC Fribourg, troisième avec 17 points, est quasiment sûr de terminer dans le top 8. Un simple match nul suffit d’ailleurs aux Allemands pour valider leur qualification directe pour les huitièmes.…

