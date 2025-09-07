Presnel Kimpembe quitte le Paris-SG
L’enfant quitte la maison.
Supporters du Paris-SG, sortez vos mouchoirs : Presnel Kimpembe quitte le Paris-SG. Formé au club et sous les couleurs parisiennes depuis ses 10 ans, le défenseur central s’est officiellement engagé ce dimanche au Qatar SC. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2026, l’international français n’entrait plus vraiment dans les plans de Luis Enrique et son staff, notamment suite à sa rupture du tendon d’Achille début 2023.…
