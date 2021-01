Présidentielle : Le Pen donnée à quatre petits points de Macron au second tour

Annoncée en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra dans moins d'un an et demi, Marine Le Pen serait, en revanche, battue au second tour. Mais de peu. C'est ce que révèle un récent sondage dont le second volet, réalisé par Harris Interactive, sera prochainement publié, selon les informations du Parisien.

Ces derniers travaux, réalisés en ligne les 19 et 20 janvier, accordent 52 % d'intentions de vote à Emmanuel Macron, contre 48 % pour sa rivale du Rassemblement national. Le premier volet de l'enquête, commandé par le cabinet CommStrat et le quotidien L'Opinion, montrait que la présidente du RN Marine Le Pen devancerait d'une courte tête le président sortant au premier tour du scrutin si celui-ci avait lieu dimanche, selon un sondage Harris Interactive.

Xavier Bertrand donné à 16 % au premier tour

À 15 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron rallierait de 23 à 24 % des suffrages au premier tour, en fonction des différents candidats potentiels à droite et à gauche. Marine Le Pen engrangerait, elle, de 26 à 27 % des votes, là aussi selon les différentes hypothèses de candidatures à droite et à gauche. En 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 24 % des voix au premier tour, contre 21,3 % à Marine Le Pen. Il l'avait emporté au second tour avec 66,1 % des suffrages contre 33,9 % à la présidente du Rassemblement national. Pour l'heure, le couple Macron-Le Pen

