Première victoire pour Le Mans et Toulouse, Angers intègre le Top 6

Après deux défaites à domicile, le SCO a enfin réussi à gagner à Jean-Bouin. Première victime expiatoire : l’ESTAC, sèchement battu (2-0) par des Angevins dont le succès a cependant été terni par la sortie sur blessure (et sur civière) de Yacouba Koné, six minutes après son entrée en jeu. Anthony Lopes s’est montré quant à lui particulièrement solide, comme Prosper Peter, auteur d’une tête synonyme d’ouverture du score après s’être fait oublier au second poteau, avant que Sbaï ne conclue parfaitement un une-deux avec son homonyme Amine (El Ouazzani) avec le but du break qui envoie Angers dans le Top 6. Co-SCO !

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JD pour SOFOOT.com