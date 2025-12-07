 Aller au contenu principal
Première défaite pour Wilfried Nancy à Glasgow
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 18:32

Faux départ.

Nommé à la tête du Celtic en milieu de semaine, Wilfried Nancy savait que son premier match sur le banc du champion d’Ecosse ne serait pas une partie de plaisir. Les Bhoys recevaient ce dimanche le leader du championnat, Heart of Midlothian, avec l’objectif de chiper la première place. Leur adversaire avait une autre idée, et Claudio Braga (0-1, 43 e ) puis Oisin McEntee (0-2, 64 e ) ont jeté un froid glacial sur le Celtic Park. Kieran Tierney a réduit le score dans le temps additionnel, mais trop tard pour que le Celtic arrache le nul (1-2, 90 e +3) .…

QB pour SOFOOT.com

