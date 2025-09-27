 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Première défaite pour Saint-Étienne contre Guingamp
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 22:53

Saint-Étienne 2-3 Guingamp

Buts : Louiserre CSC (44 e ) et Nadé (90 e +2) pour Saint-Étienne // Hemia (29 e ), Nlandu (67 e ) et Ahile (81 e ) pour Guingamp

Des Verts cette fois vaincus !…

FC pour SOFOOT.com

Sport
