D1 Arkema : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG
information fournie par So Foot•27/09/2025 à 22:58
D1 Arkema : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG
OL Lyonnes 6-1 Paris Saint-Germain
Buts : Tarciane (5
e
), Heaps (59
e
), Albert (70
e
, 74
e
et 85
e
) et Chawinga (90
e
+3) pour OL Lyonnes // Leuchter (33
e
, SP) pour le Paris Saint-Germain
De retour au Parc cinq jours après la déconvenue marseillaise, le PSG a assuré l’essentiel en gagnant Auxerre (2-0), un succès lui permettant de repasser leader du championnat de France. Une soirée cependant ternie par les sorties prématurées de Vitinha et Kvarastkhelia, ...
Saint-Étienne 2-3 Guingamp Buts : Louiserre CSC (44 e ) et Nadé (90 e +2) pour Saint-Étienne // Hemia (29 e ), Nlandu (67 e ) et Ahile (81 e ) pour Guingamp Des Verts cette fois vaincus !… FC pour SOFOOT.com
