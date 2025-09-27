 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PSG surclasse Auxerre sans forcer, mais remplit son infirmerie avant Barcelone
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 23:04

De retour au Parc cinq jours après la déconvenue marseillaise, le PSG a assuré l’essentiel en gagnant Auxerre (2-0), un succès lui permettant de repasser leader du championnat de France. Une soirée cependant ternie par les sorties prématurées de Vitinha et Kvarastkhelia, dont la présence mercredi à Barcelone est plus qu’incertaine.

Paris Saint-Germain 2 – 0 Auxerre

Buts : Zabarnyi (32 e ) et Beraldo (54 e ) pour le PSG

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

