Le PSG surclasse Auxerre sans forcer, mais remplit son infirmerie avant Barcelone
De retour au Parc cinq jours après la déconvenue marseillaise, le PSG a assuré l’essentiel en gagnant Auxerre (2-0), un succès lui permettant de repasser leader du championnat de France. Une soirée cependant ternie par les sorties prématurées de Vitinha et Kvarastkhelia, dont la présence mercredi à Barcelone est plus qu’incertaine.
Paris Saint-Germain 2 – 0 Auxerre
Buts : Zabarnyi (32 e ) et Beraldo (54 e ) pour le PSG
