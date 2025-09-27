Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Pas de vainqueur entre Toulouse et Nantes
27/09/2025
Pas de vainqueur entre Toulouse et Nantes
Toulouse 2 – 2 Nantes
Buts : Gboho (48
e
) et Donnum (66
e
) pour le Téfécé // Lahdo (45
e
+3) et Leroux (61
e
) pour les Canaris
