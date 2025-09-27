Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain
Une victoire pour l’équipe, une défaite pour son infirmerie.
Si le Paris Saint-Germain s’est imposé à domicile contre Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 et a (provisoirement ?) récupéré son fauteuil de leader du championnat de France, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu : malgré un effectif déjà bien diminué, le club de la capitale a vu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se blesser .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer