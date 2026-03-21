Poutine exprime à Téhéran le soutien de Moscou

par Guy Faulconbridge et Marina Bobrova

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses voeux de Norouz aux dirigeants iraniens et affirmé que Moscou restait un ami loyal et un partenaire fiable de Téhéran, a indiqué le Kremlin samedi.

L'ampleur du soutien de Moscou envers l'Iran fait toutefois débat. Certaines sources iraniennes affirment que Téhéran a reçu peu d'aide concrète de la Russie dans la plus grave crise traversée par l'Iran depuis la chute du chah soutenu par les États-Unis lors de la révolution de 1979.

Selon le Kremlin, Poutine a envoyé ses félicitations au Guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, et au président iranien Massoud Pezeshkian à l'occasion du Nouvel An iranien.

"Vladimir Poutine a souhaité au peuple iranien de surmonter avec dignité de rudes épreuves et a souligné que, dans cette période difficile, Moscou restait un ami loyal et un partenaire fiable de Téhéran ", a précisé le Kremlin.

La Russie affirme que les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran ont plongé l'ensemble du Moyen-Orient dans l'abîme et déclenché une grave crise énergétique mondiale, tandis que Poutine a condamné l'assassinat du Guide suprême iranien Ali Khamenei, qualifié de meurtre "cynique ".

Politico a rapporté que Moscou avait proposé un marché à Washington : le Kremlin cesserait de partager des renseignements avec l'Iran si les États-Unis arrêtaient de fournir à l'Ukraine des informations sur la Russie. Washington aurait rejeté l'idée, et le Kremlin a qualifié cet article de faux.

La Russie a déjà perdu un allié lorsque les États-Unis ont renversé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, même si Moscou a profité de la flambée des prix du pétrole provoquée par les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, partenaire stratégique.

Le partenariat stratégique publié ne comprend pas de clause de défense mutuelle, et la Russie répète qu'elle ne souhaite pas que l'Iran développe une bombe atomique, une évolution que Moscou redoute de voir déclencher une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient.

(Guy Faulconbridge et Marina Bobrova)