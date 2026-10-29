Luis Enrique croit encore en Lucas Digne

Cinq petits matchs. Voici ce qui résume le retour compliqué de Lucas Digne au PSG depuis cet été, tant le latéral gauche a du mal à se faire une place dans le XI de Luis Enrique. Revenu avec l’esprit revanchard dans la capitale, l’ancien d’Aston Villa a du mal à capitaliser sur sa bonne forme des dernières saisons, et s’est récemment vu rétrograder en troisième voire en quatrième position dans la hiérarchie des défenseurs gauche . La preuve, son coach lui avait préféré Lucas Hernandez face au Barça, puis Warren Zaïre-Emery face à Lyon. Deux choix qui ont payé.

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TJ pour SOFOOT.com